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5 января 2017, 18:34 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Спортивные власти Китая ограничат расходы футбольных клубов на покупку легионеров

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР намерено ограничить расходы футбольных клубов страны на трансферы и зарплаты легионеров. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», — сказано в заявлении.

В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать €722 тыс. в неделю, или €37,5 млн в год.

Также в Китае в настоящее время выступают такие известные игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо и другие.
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