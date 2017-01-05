Спортивные власти Китая ограничат расходы футбольных клубов на покупку легионеров

«Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», — сказано в заявлении.

В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать €722 тыс. в неделю, или €37,5 млн в год.

Также в Китае в настоящее время выступают такие известные игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо и другие.