Спортивные власти Китая ограничат расходы футбольных клубов на покупку легионеров
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР намерено ограничить расходы футбольных клубов страны на трансферы и зарплаты легионеров. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на заявление ведомства.
«Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», — сказано в заявлении.
В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать €722 тыс. в неделю, или €37,5 млн в год.
Также в Китае в настоящее время выступают такие известные игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо и другие.
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