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5 января 2017, 18:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» объявил о переходе из «Чарльтон Атлетик» нападающего Лукмана

Нападающий «Чарльтон Атлетик» Адемола Лукман стал игроком «Эвертона».

Как сообщает официальный сайт «ирисок», контракт с 19-летним игроком рассчитан на четыре с половиной года. По данным The Guardian, сумма трансфера составила порядка £ 10 млн (€ 11,7 млн).

Футболист сборной Англии U-20 провёл за «Чальтон Атлетик» 49 матчей, забил 12 голов и отдал три голевые передачи.

Эвертон
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