«Эвертон» объявил о переходе из «Чарльтон Атлетик» нападающего Лукмана
Нападающий «Чарльтон Атлетик» Адемола Лукман стал игроком «Эвертона».
Как сообщает официальный сайт «ирисок», контракт с 19-летним игроком рассчитан на четыре с половиной года. По данным The Guardian, сумма трансфера составила порядка £ 10 млн (€ 11,7 млн).
Футболист сборной Англии U-20 провёл за «Чальтон Атлетик» 49 матчей, забил 12 голов и отдал три голевые передачи.
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