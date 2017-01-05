«Эвертон» объявил о переходе из «Чарльтон Атлетик» нападающего Лукмана

Как сообщает официальный сайт «ирисок», контракт с 19-летним игроком рассчитан на четыре с половиной года. По данным The Guardian, сумма трансфера составила порядка £ 10 млн (€ 11,7 млн).



Футболист сборной Англии U-20 провёл за «Чальтон Атлетик» 49 матчей, забил 12 голов и отдал три голевые передачи.

