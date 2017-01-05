Полузащитник «Шахтёра» Караваев перешёл в «Фенербахче»
«Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Шахтёра» Александра Караваева.
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Украинец будет выступать в Турции на правах аренды до конца сезона без опции выкупа. Караваев будет выступать под 11-м номером.
В текущем сезоне Караваев сыграл за «Зарю» на правах аренды во всех турнирах 24 матча, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.
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