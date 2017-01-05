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5 января 2017, 18:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Шахтёра» Караваев перешёл в «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Шахтёра» Александра Караваева.

Фенербахче объявил о переходе полузащитника Шахтёра Александра <span class=error>Караваева</span>. Увеличить
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Украинец будет выступать в Турции на правах аренды до конца сезона без опции выкупа. Караваев будет выступать под 11-м номером.

В текущем сезоне Караваев сыграл за «Зарю» на правах аренды во всех турнирах 24 матча, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.

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