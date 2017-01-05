Эвра хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра принял решение покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Times.
По информации источника, игрок сборной Франции планирует вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересован наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Отметим, что
«Только моя обезьяна знает, что может произойти в будущем. Люблю эту игру», — написал Эвра.
Напомним, Патрис выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 гг.
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