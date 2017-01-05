Игроки «Арсенала» опасаются, что Санчес покинет клуб

Отмечается, что игрок сборной Чили был недоволен результатом матча своей команды против «Борнмута» (3:3) в 20-м туре АПЛ. Футболист выразил свое негодование в раздевалке. После этого большинство футболистов «пушкарей» опасаются, что Санчес все-таки решится покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не может договориться с чилийцем о продлении контракта, поскольку последний требует существенного повышения зарплаты.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел на клубном уровне 25 матчей, забил 14 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

По информации СМИ, в его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Интер», а также «Ювентус».