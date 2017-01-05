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5 января 2017, 17:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Коларов уйдет из «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не намерен предлагать защитнику Александру Коларову новый контракт, утверждает The Sun.

В связи с этим клуб постарается этой зимой продать футболиста, так как нынешнее соглашение 31-летнего серба истекает в конце сезона. Игрок не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардьолы, возглавившего команду летом. Отмечается, что основным претендентом на Коларова, который в этом сезоне сыграл в 27 матчах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи, является «Галатасарай».

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на четыре матча полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо, который был удален в игре чемпионата страны против «Бернли». Об этом сообщает британская газета Би-би-си.
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