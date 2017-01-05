Коларов уйдет из «Манчестер Сити»

В связи с этим клуб постарается этой зимой продать футболиста, так как нынешнее соглашение 31-летнего серба истекает в конце сезона. Игрок не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардьолы, возглавившего команду летом. Отмечается, что основным претендентом на Коларова, который в этом сезоне сыграл в 27 матчах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи, является «Галатасарай».