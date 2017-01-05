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5 января 2017, 17:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Марку Силва стал новым главным тренером «Халл Сити»

Бывший главный тренер «Олимпиакоса» Марку Силва возглавил «Халл Сити», сообщает официальный «твиттер» английской команды.

Ранее клуб, занимающий последнюю, 20-ю, строчку в чемпионате Англии, объявил об увольнении Майка Филана с поста главного тренера.

С февраля 2015 года Филан работал в команде ассистентом, а в июле 2016-го стал исполняющим обязанности наставника «Халла».

Марку Силва в 2011 году завершил игровую карьеру, после чего работал с «Эшторилом», «Спортингом» и «Олимпиакосом». С двумя последними клубами специалист выигрывал Кубок Португалии и чемпионат Греции.

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