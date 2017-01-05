Англия в Синем тумане

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ЛИДЕР

Перед стартом сезона главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал премьер-лигу «чемпионатом мира среди тренеров». Меткое попадание: на Островах и вправду одновременно собрались почти все сэнсэи от футбола, поэтому, как казалось, чемпионат будет донельзя непредсказуемым.

Первая четверть чемпионата ожидания оправдывала: все хворали, все хромали, все спотыкались. А Антонио Конте и вовсе неожиданно оказался под ударом — после сентябрьского поражения от «Арсенала» ряд СМИ распространил информацию, согласно которой итальянец якобы скоро будет уволен. Поверить в этот вброс было сложно и тогда, а сейчас — и подавно. Тогда же, в конце сентября, Конте решился на кардинальные перестановки и выстроил «Челси» по схеме 3−4−3. Это решение оказалось вершиной гениальности — с тех пор «синие» не теряли очков ни в одном матче до вчерашнего дня и к январю оторвались от ближайшего конкурента на восемь очков. Пока что Конте разгромно побеждает в чемпионате мира среди тренеров.

Впрочем, у взлета «Челси» есть и прозаичное объяснение: в этом сезоне лондонцы избавлены от еврокубкового груза, а потому команда вольна тратить больше времени на перезарядку батареек. Этот ингредиент, смешанный с мощным составом и одаренным тренером, в итоге превращается в коктейль Молотова — все 19 клубов премьер-лиги сгорают от зависти.

ОТКРЫТИЯ

По большому счету, таблица на сегодня выглядит предсказуемо. Я имею в виду не конкретные позиции, а группы команд: в лидирующей шестерке нет инородных тел, в середине таблицы обосновались сплошь знакомые крепыши, а в подвале плетутся новички и команды с заведомо более слабыми составами. «Лестер» пока оставим за скобками — о нем в нижней части текста. Лучше поговорим о людях.

Адам Лаллана. В «Саутгемптоне» английский хавбек играл замечательно и летом 2014-го заслужил аппетитный контракт с «Ливерпулем». Но на «Энфилде» Лаллана превратился в шута: в схемы Брендана Роджерса он так и не вписался, а для Юргена Клоппа, как казалось, был слишком щуплым. Но в этом сезоне Лаллана переродился: он олицетворяет нынешний «Ливерпуль» и воплощает все идеи тренера на поле. Он гиперактивен: во время фестивальной недели Адам набегал 26 километров — больше кого бы то ни было. Но важнее всего, что неугомонность Лаллана конвертирует в результат: семь голов и семь голевых передач.

Виктор Мозес. Как и Лаллана, это не новичок в премьер-лиге. Вы и раньше слышали фамилию нигерийца, как одного из рядовых футболистов второго и третьего эшелонов, но только в этом сезоне Мозес неожиданно стал ключевым. В первые два месяца, когда Антонио Конте приспосабливался к новой команде, нигериец оставался за пределами основы. Однако с переходом на схему 3−4−3 Мозес стал основным правым полузащитником и с тех пор ни разу не пролетал мимо стартового протокола.

Джордан Пикфорд. Молодой голкипер «Сандерленда» и вечно молодой Дефо — две причины, благодаря которым «черные коты» до сих пор имеют шансы на сохранение места в премьер-лиге. Пикфорд оказался в воротах «Сандерленда» в августе, когда травму получил основной вратарь Манноне. Но юноша так впечатлил Дэвида Мойеса, что тренер решил ничего не менять и после возвращения итальянца в строй. Пикфорд пока не научился выигрывать матчи в одиночку, но без него «черные коты» определенно пропустили бы больше: 4,6 сейва за игру — лучший показатель в лиге среди проведших больше пяти встреч. Жаль, что в конце декабря голкипер получил тяжелую травму и выбыл на два месяца.

РАЗОЧАРОВАНИЯ

«Лестер». Все мы понимаем, что прошлый сезон был исключением из правил. Если вырезать его, то в диаграмме результатов «лис» не будет ничего необычного. Но они — чемпионы Англии, и сияющая нашивка на рукаве обязывает команду Клаудио Раньери играть выше ожиданий или хотя бы на уровне прошлогодних. Увы: карета «Лестера» стремительно превратилась в тыкву, и сейчас он на этом овоще с мышами вместо лошадей ползет по направлению к двери. Самое забавное и сюрреалистичное во всем этом сюжете, что «Лестер» может вылететь в ранге победителя Лиги чемпионов.

«Вест Хэм». Для «молотобойцев» этот сезон мог стать лучшим в премьер-лиге: сыгранный сильный состав с ярко выраженным лидером-голеадором и зрелым тренером-тактиком. Но безоблачное будущее рассыпалось одновременно с легендарным «Болейн Граунд»: «Вест Хэм» до сих пор не привык к обстановке Олимпийского и выиграл меньше половины матчей на нем. Болельщики уже всерьез требуют возращения в родной уютный Аптон Парк, но уже поздно. Главное, чтобы это якобы проклятие оказалось лишь предрассудком, иначе симпатичный «Вест Хэм» ждут кошмарные годы.

Пеп Гвардьола. Некорректно в данном случае выносить в ранг разочарований весь «Манчестер Сити» целиком. Причины две. Во-первых, спад главного фаворита сезона по версии букмекеров — это вина Гвардьолы. До сих пор неясно, зачем каталонец променял стабильного Харта на кота в мешке Браво, почему половину осени игнорировал Яя Туре, зачем слепил из Коларова центрального защитника, зачем постоянно тасует состав и жонглирует схемами. Во-вторых, Гвардьола стал жаловаться на судей — и это недобрый знак. Есть вероятность, что роман каталонца с «Манчестер Сити» будет недолгим.

СКАНДАЛЫ

Три главных английских скандала осени напрямую к премьер-лиге не относятся. Первый — уход со своего поста главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса из-за расследования дела о коррупции, в ходе которого он сам на скрытую камеру признался в приеме взяток. Второй — заявления двух десятков спортсменов (анонимные и нет) о том, что в детстве они подвергались насилию со стороны тренеров. Третий — фотографии пьяного капитана сборной Англии Уэйна Руни в отеле во время паузы на международные матчи.

Но и в чемпионате были скандальные темы. А куда ж без них, когда в премьер-лигу вернулся Жозе Моуринью. Португальца дважды отправляли на трибуны в этом сезоне, он пинал ни в чем не повинный ящик с бутылками, он мариновал на лавке Мхитаряна, Швайнштайгера и Руни, он покупал Погба за скандальную сумму, в конце концов.

На другой половине Манчестера тоже было неспокойно: «Сити» стал лидером премьер-лиги по количеству удалений (четыре, а во всех турнирах — аж семь!), а Фернандинью и Агуэро устроили разборки в конце матча с «Челси» и были справедливо отстранены от игр надолго. При этом аргентинец дважды за осень получал длительные дисквалификации, что на него не похоже.

Но в фундаменте сезона стоят судейские скандалы. Арбитров каждый тур обвиняют все, и это аномально часто. Кто-то видит красную карточку Фегули там, где ее нет. Кто-то дважды не удаляет Рохо, хотя он того заслуживает. Кто-то ставит несуществующий пенальти и не ставит существующий. А потом все это обсуждают Моуринью, Гвардьола, Венгер и иже с ними, что тоже может быть наказуемо. У английского КДК в этом сезоне очень много работы.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

В среднем игру премьер-лиги посещают 36 тысяч человек. Средняя наполняемость стадионов — 95,5 процента. На матчах «МЮ», «Арсенала», «Челси» и «Эвертона» стадион всегда заполнен больше, чем на 99 процентов. Аутсайдеры — «Вест Бромвич» (86,9%), «Сандерленд» (85,3%) и «Халл» (79,9%). Феноменальные цифры, особенно если сравнивать с нашей премьер-лигой. Англия и Германия — традиционно в лидерах по любви к футболу.

ВОПРОСЫ ВТОРОЙ ЧАСТИ

Вылетит ли «Лестер»? Это будет и смешно, и грустно. Особенно если «лисы» выиграют Лигу чемпионов. Нет, вы только представьте!..

Когда закончится чехарда тренеров в «Суонси»? Валлийцы в этом сезоне не отстают даже от графика «Палермо»: на днях «лебедей» возглавил уже четвертый специалист (включая исполнявших обязанности) Пол Клемент. Последний ли в этом сезоне?

Куда уйдет Эдди Хау? Турнир, в котором друг с другом сталкивается чудовищное количество амбициозных тренеров, определенно обернется для кого-нибудь большим разочарованием. А значит, освободится теплое место. «Борнмут» уже не первый сезон играет выше ожиданий. Хау пора на повышение?

Продлит ли контракт Арсен Венгер? Его контракт с «канонирами» истекает летом, и сейчас вероятность его ухода гораздо выше, чем раньше. Просто будьте к этому готовы.

Надолго ли хватит «Тоттенхэм»? Очевидно, что у лондонцев состав не такой мощный, как у конкурентов, но «шпоры» продолжают бороться за самые высокие места. Либо лондонцы станут главной сенсацией сезона, либо сдуются от недостатка ресурсов.

Перестанут ли Погба называть переоцененным, и кто остановит Ибрагимовича? Два самых звучных новичка премьер-лиги играют одинаково блестяще, но большинство не признает успехов одного из них. Может, хватит смотреть на ценник?

Клопп что-нибудь выиграет? Разудалый «Ливерпуль» за год с небольшим лишь завоевал еще одну армию болельщиков. Но этого мало: «красным» нужно что-то выиграть, хотя бы Кубок лиги.

Гвардьола окончательно мутирует в Моуринью? Раньше каталонец не замечал судей, но в Англии он столкнулся с невиданной раньше острой конкуренцией и все чаще стал срываться. На пользу «Манчестер Сити» это точно не идет.

Есть ли лекарство от 3−4−3? «Тоттенхэм» вчера доказал: есть. Но «Челси» со своей чудодейственной схемой все еще остается фаворитом сезона. Будет ли спад, и как «синие» его переживут?