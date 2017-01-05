Англия в Синем тумане
«СЭ» подводит итоги первой части чемпионата Англии.
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ЛИДЕР
Перед стартом сезона главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал
Первая четверть чемпионата ожидания оправдывала: все хворали, все хромали, все спотыкались. А Антонио Конте и вовсе неожиданно оказался под ударом — после сентябрьского поражения от «Арсенала» ряд СМИ распространил информацию, согласно которой итальянец якобы скоро будет уволен. Поверить в этот вброс было сложно и тогда, а сейчас — и подавно. Тогда же, в конце сентября, Конте решился на кардинальные перестановки и выстроил «Челси» по схеме 3−4−3. Это решение оказалось вершиной гениальности — с тех пор «синие» не теряли очков ни в одном матче до вчерашнего дня и к январю оторвались от ближайшего конкурента на восемь очков. Пока что Конте разгромно побеждает в чемпионате мира среди тренеров.
Впрочем, у взлета «Челси» есть и прозаичное объяснение: в этом сезоне лондонцы избавлены от еврокубкового груза, а потому команда вольна тратить больше времени на перезарядку батареек. Этот ингредиент, смешанный с мощным составом и одаренным тренером, в итоге превращается в коктейль Молотова — все 19 клубов
ОТКРЫТИЯ
По большому счету, таблица на сегодня выглядит предсказуемо. Я имею в виду не конкретные позиции, а группы команд: в лидирующей шестерке нет инородных тел, в середине таблицы обосновались сплошь знакомые крепыши, а в подвале плетутся новички и команды с заведомо более слабыми составами. «Лестер» пока оставим за скобками — о нем в нижней части текста. Лучше поговорим о людях.
Адам Лаллана. В «Саутгемптоне» английский хавбек играл замечательно и летом 2014-го заслужил аппетитный контракт с «Ливерпулем». Но на «Энфилде» Лаллана превратился в шута: в схемы Брендана Роджерса он так и не вписался, а для Юргена Клоппа, как казалось, был слишком щуплым. Но в этом сезоне Лаллана переродился: он олицетворяет нынешний «Ливерпуль» и воплощает все идеи тренера на поле. Он гиперактивен: во время фестивальной недели Адам набегал 26 километров — больше кого бы то ни было. Но важнее всего, что неугомонность Лаллана конвертирует в результат: семь голов и семь голевых передач.
Виктор Мозес. Как и Лаллана, это не новичок в
Джордан Пикфорд. Молодой голкипер «Сандерленда» и вечно молодой Дефо — две причины, благодаря которым «черные коты» до сих пор имеют шансы на сохранение места в
РАЗОЧАРОВАНИЯ
«Лестер». Все мы понимаем, что прошлый сезон был исключением из правил. Если вырезать его, то в диаграмме результатов «лис» не будет ничего необычного. Но они — чемпионы Англии, и сияющая нашивка на рукаве обязывает команду Клаудио Раньери играть выше ожиданий или хотя бы на уровне прошлогодних. Увы: карета «Лестера» стремительно превратилась в тыкву, и сейчас он на этом овоще с мышами вместо лошадей ползет по направлению к двери. Самое забавное и сюрреалистичное во всем этом сюжете, что «Лестер» может вылететь в ранге победителя Лиги чемпионов.
«Вест Хэм». Для «молотобойцев» этот сезон мог стать лучшим в премьер-лиге: сыгранный сильный состав с ярко выраженным
Пеп Гвардьола. Некорректно в данном случае выносить в ранг разочарований весь «Манчестер Сити» целиком. Причины две.
СКАНДАЛЫ
Три главных английских скандала осени напрямую к
Но и в чемпионате были скандальные темы. А куда ж без них, когда в
На другой половине Манчестера тоже было неспокойно: «Сити» стал лидером
Но в фундаменте сезона стоят судейские скандалы. Арбитров каждый тур обвиняют все, и это аномально часто.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
В среднем игру
ВОПРОСЫ ВТОРОЙ ЧАСТИ
Вылетит ли «Лестер»? Это будет и смешно, и грустно. Особенно если «лисы» выиграют Лигу чемпионов. Нет, вы только представьте!..
Когда закончится чехарда тренеров в «Суонси»? Валлийцы в этом сезоне не отстают даже от графика «Палермо»: на днях «лебедей» возглавил уже четвертый специалист (включая исполнявших обязанности) Пол Клемент. Последний ли в этом сезоне?
Куда уйдет Эдди Хау? Турнир, в котором друг с другом сталкивается чудовищное количество амбициозных тренеров, определенно обернется для
Продлит ли контракт Арсен Венгер? Его контракт с «канонирами» истекает летом, и сейчас вероятность его ухода гораздо выше, чем раньше. Просто будьте к этому готовы.
Надолго ли хватит «Тоттенхэм»? Очевидно, что у лондонцев состав не такой мощный, как у конкурентов, но «шпоры» продолжают бороться за самые высокие места. Либо лондонцы станут главной сенсацией сезона, либо сдуются от недостатка ресурсов.
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Клопп
Гвардьола окончательно мутирует в Моуринью? Раньше каталонец не замечал судей, но в Англии он столкнулся с невиданной раньше острой конкуренцией и все чаще стал срываться. На пользу «Манчестер Сити» это точно не идет.
Есть ли лекарство от 3−4−3? «Тоттенхэм» вчера доказал: есть. Но «Челси» со своей чудодейственной схемой все еще остается фаворитом сезона. Будет ли спад, и как «синие» его переживут?
Сколько еще шедевров забьют в
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