Румынского бомбардира отправляет в Казахстан за 500 тысячами евро

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Речь идет о румынском нападающем ЧФР Клуж Кристиан Буд, чей трансфер в иракский клуб «Заху» затянулся.



«Я запросил сумму, которая заслуживает того, чтобы я выступал в Ираке. Однако я осведомлен, что есть предложения от других команд, но они должны вести переговоры с моим клубом. Также не исключаю возможности остаться в ЧФР Клуж. В ближайшие дни все прояснится», — цитирует Буда Digisport.ro.