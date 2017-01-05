Румынского бомбардира отправляет в Казахстан за 500 тысячами евро
Румынский портал Digisport.ro, рекомендует форварду ЧФР Клуж Кристиану Буд выступать в чемпионате Казахстана, чтобы заработать 500 тысяч евро, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Речь идет о румынском нападающем ЧФР Клуж Кристиан Буд, чей трансфер в иракский клуб «Заху» затянулся.
«Я запросил сумму, которая заслуживает того, чтобы я выступал в Ираке. Однако я осведомлен, что есть предложения от других команд, но они должны вести переговоры с моим клубом. Также не исключаю возможности остаться в ЧФР Клуж. В ближайшие дни все прояснится», — цитирует Буда Digisport.ro.
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