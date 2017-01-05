Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28341460/
5 января 2017, 17:15 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Румынского бомбардира отправляет в Казахстан за 500 тысячами евро

Румынский портал Digisport.ro, рекомендует форварду ЧФР Клуж Кристиану Буд выступать в чемпионате Казахстана, чтобы заработать 500 тысяч евро, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Румынский портал Digisport.ro рекомендует форварду <span class=error>ЧФР</span> <span class=error>Клуж</span> <span class=error>Кристиану</span> <span class=error>Буд</span> выступать в чемпионате Казахстана чтобы заработать 500 тысяч евро сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Речь идет о румынском нападающем ЧФР Клуж Кристиан Буд, чей трансфер в иракский клуб «Заху» затянулся.

«Я запросил сумму, которая заслуживает того, чтобы я выступал в Ираке. Однако я осведомлен, что есть предложения от других команд, но они должны вести переговоры с моим клубом. Также не исключаю возможности остаться в ЧФР Клуж. В ближайшие дни все прояснится», — цитирует Буда Digisport.ro.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
05 января

«Головкин жаждет крови!». СМИ о бое с Джейкобсом

«Барыс» идет на рекорд?

«Барыс» - «Спартак» 3:0. Победное начало года