Вариант перехода Траоре в «Малагу» не актуален после отставки Рамоса

Селюк ранее заявил, что намерен осуществить переход ивуарийского нападающего из московского ЦСКА в один из европейских клубов в ближайшее трансферное окно. Позже была достигнута договоренность о переходе футболиста в «Малагу», но «Монако» сделку не утвердил. В конце декабря главный тренер испанского клуба Хуанде Рамос покинул свой пост, а его место занял бывший полузащитник сборной Уругвая Марсело Ромеро.

«Все было готово, “Малага” направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но “Монако” что-то не устроило. Теперь у “Малаги” новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в “Монако”, видимо, понимают, что проспали хорошую сделку. Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай», — заявил Селюк по телефону.