Вариант перехода Траоре в «Малагу» не актуален после отставки Рамоса
Испанская «Малага» после смены тренерского штаба больше не заинтересована в подписании контракта с форвардом ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», заявил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Дмитрий Селюк.
Селюк ранее заявил, что намерен осуществить переход ивуарийского нападающего из московского ЦСКА в один из европейских клубов в ближайшее трансферное окно. Позже была достигнута договоренность о переходе футболиста в «Малагу», но «Монако» сделку не утвердил. В конце декабря главный тренер испанского клуба Хуанде Рамос покинул свой пост, а его место занял бывший полузащитник сборной Уругвая Марсело Ромеро.
«Все было готово, “Малага” направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но “Монако”
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