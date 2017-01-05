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5 января 2017, 16:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» отдал Джонстона в аренду «Астон Вилле» и вернул Перейру

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сэм Люк Джонстон покинул «Олд Траффорд» и остаток сезона проведёт в «Астон Вилле», где будет играть на правах аренды.

Об этом сообщает пресс-служба «МЮ».

Между тем в клуб вернулся португальский голкипер Жоэл Каштру Перейра, который нынешний сезон начинал в «Белененсеше». На счету 20-летнего вратаря 8 матчей в чемпионате Португалии и 7 пропущенных голов.

Манчестер Юнайтед
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