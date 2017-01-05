«Осасуна» уволила Капарроса спустя менее двух месяцев после назначения

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, сегодня состоится пресс-конференция, на которой клуб объяснит принятое решение.



Капаррос был назначен на пост наставника «Осасуны» 8 ноября 2016 года после того, как эту должность покинул Энрике Мартин Монреаль.



Под руководством Капарроса «Осасуна» провела пять матчей в чемпионате Испании и все проиграла с общим счётом 1:13. После 20 туров клуб находится на последнем месте в таблице Примеры.