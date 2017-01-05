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5 января 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Осасуна» уволила Капарроса спустя менее двух месяцев после назначения

Совет директоров «Осасуны» принял решение уволить Хоакина Капарроса с поста главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, сегодня состоится пресс-конференция, на которой клуб объяснит принятое решение.

Капаррос был назначен на пост наставника «Осасуны» 8 ноября 2016 года после того, как эту должность покинул Энрике Мартин Монреаль.

Под руководством Капарроса «Осасуна» провела пять матчей в чемпионате Испании и все проиграла с общим счётом 1:13. После 20 туров клуб находится на последнем месте в таблице Примеры.

Осасуна
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