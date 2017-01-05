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5 января 2017, 15:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Славен Билич: «Вест Хэм» хотел, чтобы Дзадза остался

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич признался, что хотел, чтобы форвард Симоне Дзадза остался в команде.

Однако 25-летний итальянец, присоединившийся к английскому клубу летом на правах аренды, был вынужден вернуться в «Ювентус». Ожидается, что игрок в ближайшее время за 20 миллионов евро перейдет в «Валенсию».

— Мы хотели, чтобы Дзадза присоединился к «Вест Хэму», но его история в этом клубе завершена из-за ситуации с контрактом, — цитирует пресс-служба клуба Билича.

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