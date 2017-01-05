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5 января 2017, 15:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бентеке получил травму плеча в матче с «Суонси»

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке получил повреждение в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии с «Суонси Сити» (1:2), сообщает Sky Sports.

26-летний футболист травмировал плечо и был заменён на 46-й минуте встречи. В ближайшее время Бентеке пройдёт углублённое медицинское обследование, по итогом которого станут известны сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Бентеке провёл 18 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Кристал Пэлас
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