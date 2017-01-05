Бентеке получил травму плеча в матче с «Суонси»

26-летний футболист травмировал плечо и был заменён на 46-й минуте встречи. В ближайшее время Бентеке пройдёт углублённое медицинское обследование, по итогом которого станут известны сроки его восстановления.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Бентеке провёл 18 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.