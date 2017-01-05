«Окжетпес» сыграет с молдаванами

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«Заря» на данный момент занимает третье место в чемпионате Молдовы, уступая оргеевскому «Милсами» и тираспольскому «Шерифу». Тренирует команду Влад Гоян. В составе выступает ряд известных футболистов, в том числе поигравшие в казахстанской Премьер-Лиге Игорь Цыгырлаш, Георгий Овсянников, Георгий Богю и Игорь Бугаев.