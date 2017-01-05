«Тобол» подпишет Павлова
По информации Sports.kz, в ближайшее время в Турции состоится подписание контракта 22-летнего казахстанского вратаря Станислава Павлова с «Тоболом».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бывший основной голкипер молодежной сборной нашей страны выступал прежде за родной «Восток» и «Актобе». В сезоне 2016 года Станислав провел за актюбинцев только 4 матча в КПЛ (плюс однажды вышел на поле в турнире Второй лиги чемпионата Казахстана в составе «Актобе U-21»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter