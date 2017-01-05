«Тобол» подпишет Павлова

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Бывший основной голкипер молодежной сборной нашей страны выступал прежде за родной «Восток» и «Актобе». В сезоне 2016 года Станислав провел за актюбинцев только 4 матча в КПЛ (плюс однажды вышел на поле в турнире Второй лиги чемпионата Казахстана в составе «Актобе U-21»).