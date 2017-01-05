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5 января 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» подпишет Павлова

По информации Sports.kz, в ближайшее время в Турции состоится подписание контракта 22-летнего казахстанского вратаря Станислава Павлова с «Тоболом».

По информации Sports.kz в ближайшее время в Турции состоится подписание контракта 22-летнего казахстанского вратаря Станислава <span class=error>Павлова</span> с Тоболом. Увеличить
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Бывший основной голкипер молодежной сборной нашей страны выступал прежде за родной «Восток» и «Актобе». В сезоне 2016 года Станислав провел за актюбинцев только 4 матча в КПЛ (плюс однажды вышел на поле в турнире Второй лиги чемпионата Казахстана в составе «Актобе U-21»).

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