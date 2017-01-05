Еще один игрок «Челси» может перебратьс в Китай
Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в это трансферное окно может перебраться в чемпионат Китая.
Как утверждает Daily Mail, «Тяньцзин» заинтересован в подписании 29-летнего нигерийца, который в течение последних 11 лет выступает за «синих». Хавбеку предложен трехлетний контракт в с зарплатой в 118 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Валенсии» и «Марселя». В текущем сезоне Микел ни разу не выходил на поле в составе «синих».
Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул «Челси» и присоединился к китайскому клубу «Шанхай Шанган».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter