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5 января 2017, 15:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Еще один игрок «Челси» может перебратьс в Китай

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в это трансферное окно может перебраться в чемпионат Китая.

Как утверждает Daily Mail, «Тяньцзин» заинтересован в подписании 29-летнего нигерийца, который в течение последних 11 лет выступает за «синих». Хавбеку предложен трехлетний контракт в с зарплатой в 118 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Валенсии» и «Марселя». В текущем сезоне Микел ни разу не выходил на поле в составе «синих».

Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул «Челси» и присоединился к китайскому клубу «Шанхай Шанган».

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