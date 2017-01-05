Тайсон, которым интересуется «Зенит», может перейти в «Порту»
Полузащитник «Шахтёра» Тайсон может продолжить карьеру в «Порту».
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Как сообщает Record, трансфер может обойтись португальскому клубу в € 5 млн, однако сложности в сделке могут возникнуть
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Тайсону со стороны «Зенита». Также была информация о желании приобрести игрока у «Фенербахче». Сам футболист ранее сообщил о желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.
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