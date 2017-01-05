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5 января 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери заблокировал уход Уллоа из «Лестера»

Нападающий «Лестер Сити» Леонардо Уллоа не покинет команду в январе.

Футболист намеревался сменить клубную прописку из-за отсутствия стабильной игровой практики, но наставник «лис» Клаудио Раньери форварда не отпустит.

The Sun пишет, что трансфер Уллоа будет заблокирован в связи с отъездом Ислама Слимани и Рияда Мареза на Кубок Африки. В отсутствие алжирцев Уллоа получит больше игрового времени.

В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе. На счету Леонардо Уллоа 1 гол.

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