Раньери заблокировал уход Уллоа из «Лестера»

Футболист намеревался сменить клубную прописку из-за отсутствия стабильной игровой практики, но наставник «лис» Клаудио Раньери форварда не отпустит.



The Sun пишет, что трансфер Уллоа будет заблокирован в связи с отъездом Ислама Слимани и Рияда Мареза на Кубок Африки. В отсутствие алжирцев Уллоа получит больше игрового времени.



В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе. На счету Леонардо Уллоа 1 гол.