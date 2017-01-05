«Шахтер» просмотрит центрбека «Зимбру»
По информации Sports.kz, с некоторым опозданием на просмотр в расположение карагандинского «Шахтера» в Турции прибудет 24-летний нигерийский центральный защитник Овие Мондэй.
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К началу УТС горняков 8 января центрбек не успевает
Овие Мондэй Шедрак, уроженец нигерийского города Лафиа и воспитанник «Хартленда», с 20 лет выступал в Молдове, где сначала на протяжении четырех сезонов защищал цвета «Милсами», а после, съездив ненадолго в «Аль Араби» из Кувейта, стал игроком «Зимбру». В составе «зубров» Мондэй и выступал в первой половине чемпионата Молдовы-2016/2017, проведя 7 матчей.
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