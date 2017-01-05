Вторым не пойдет, а главным не зовут. Почему не замечают Никитенко?

Предполагалось, что его позовет «Кайсар», где он в свое время успешно работал, но кызылординцы сделали ставку на болгарина Стойчо Младенова. Мог бы, наверное, во второй раз пойти в «Актобе», если «красно-белые» проявили бы заинтересованность и не пригласили бы украинца Игоря Рахаева.

Из не определившихся с тренерами остался только «Алтай». Хотя, как известно, команда из Семея проявляла интерес к болгарину Илиану Илиеву. Уж очень она желала заполучить этого специалиста, при этом не видя в упор Владимира Никитенко. А ведь экс-тренер «Актобе» и «Атырау» мог бы плодотворно потрудиться. К тому же прекрасно знает внутреннюю кухню и быстренько провел бы комплектацию состава.

Возможно, команды Никитенко не всегда показывали зрелищный футбол, поскольку у него игра выстраивалась за счет плотности средней линии, не позволявшей разгуляться соперникам. Но они добивались определенного результата. Правда, бывали провалы, однако незначительные. Да, в «Атырау» в прошлом году не получилось. Возможно, не хватило выдержки, чтобы перетерпеть и в последующем выстрелить, а где-то не исключено подвели новые игроки, не оправдавшие надежды. И все же «Атырау» не развалился, как это, например, случилось с вылетевшем в первую лигу «Таразом».

Кстати, южан возглавил Ваит Талгаев, с которым он ранее работал в одной связке. Тем не менее с трудом верится, что Никитенко отправится в «Тараз» вторым тренером. Это уже на самый крайний случай. Другое дело, что попробует взять паузу до лета, когда к тому времени назреют отставки в других клубах. Ведь без этого никуда. И тогда на авансцену выйдет Никитенко. А возможно это случится и раньше, если тот же «Ордабасы» решит со временем на место Бахтияра Байсеитова, собирающемуся занять руководящую должность в клубе, назначить другого специалиста, коим, вполне может стать Никитенко. Есть, конечно, перспективный Андрей Ферапонтов, но тут уж выбирать руководству.

Интересно, что на данный момент в КПЛ представлены только два казахстанских тренера. Это Бахтияр Байсеитов («Ордабасы») и Вахид Масудов («Акжайыка»). Плюс обязанности главного тренера в «Алтае» исполняет Борис Глушков. В остальных клубах задействованы иностранцы. Это своего рода удар по имиджу отечественного тренерского цеха. И ведь не сказать, что шанс своим не давали. Но Алмас Кулшинбаев и Нурмат Мирзабаев в силу возраста и неопытности не справились со своими обязанностями в «Жетысу» и «Таразе» соответственно. Остается надеяться, что рано или поздно клубы премьер-лиги обратят внимание на тертого калача в лице Владимира Никитенко и не заставят его долго слоняться без дела. Его знания многим еще пригодились бы.

Напомним, что Владимир Никитенко последние несколько сезонов работал в «Атырау», который принял в июле 2014 года. Тот сезон «нефтяники» завершили на девятом месте. В 2015-м попали в первую шестерку и финишировали на пятом месте. В 2016-м от команды ждали многого, но она провалила начало сезона, а после гостевого поражения в Актобе от одноименной команды в десятом туре (0:1) Никитенко подал в отставку. С того момента находится без работы.