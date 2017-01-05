Хёнесс заставит иностранных игроков «Баварии» учить немецкий или платить штрафы
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс настроен твёрдо бороться с предпосылками появления группировок в команде.
Важным средством борьбы с таким явлением Хёнесс считает немецкий язык.
«В раздевалке “Баварии” вновь должна звучать немецкая речь. Язык — средство сплочённости. В противном случае начинают создаваться группировки. Если же иностранцы не будут учить немецкий, они будут платить штрафы. Если бы иностранные футболисты два часа в день занимались немецким, то это было бы идеальным вариантом», — приводит слова Хёнесса Bild.
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