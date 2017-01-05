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5 января 2017, 14:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Ниццы» Беланда пропустит 1−1,5 месяца из-за перелома пальца ноги

Полузащитник «Ниццы» Юнес Беланда не поможет сборной Марокко на Кубке африканских наций, сообщает Katibin.

Причиной отсутствия 26-летнего игрока на турнире в Габоне является перелом пальца ноги, полученный им в матче 19-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (0:0).

В текущем сезоне Беланда сыграл в 16 матчах (14 в стартовом составе) Лиги 1, забил три гола и отдал три голевые передачи.

КАН-2017 пройдёт с 15 января по 5 февраля. Сборная Марокко на групповом этапе встретится с командами Кот-д’Ивуара, ДР Конго и Того.

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