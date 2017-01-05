Агент: Нет никаких сомнений в том, что Дибала продлит контракт с «Ювентусом»

Нынешний договор теряет юридическую силу лишь летом 2020 года.



«Нет никаких сомнений в том, что контракт будет подписан», — цитирует агента La Gazzetta dello Sport.



«Ювентус» готов предложить 23-летнему футболисту долгосрочный контракт с увеличением зарплаты до € 7 млн в год. Пока же за сезон Дибала зарабатывает € 5 млн.



Ранее появилась информация, что Дибала из-за «Реала» приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом».