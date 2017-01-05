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5 января 2017, 14:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Нет никаких сомнений в том, что Дибала продлит контракт с «Ювентусом»

Футбольный агент Пьерпаоло Триульци, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, уверен, что его клиент продлит контракт со «старой синьорой».

Нынешний договор теряет юридическую силу лишь летом 2020 года.

«Нет никаких сомнений в том, что контракт будет подписан», — цитирует агента La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» готов предложить 23-летнему футболисту долгосрочный контракт с увеличением зарплаты до € 7 млн в год. Пока же за сезон Дибала зарабатывает € 5 млн.

Ранее появилась информация, что Дибала из-за «Реала» приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом».

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