«Стандард» получил €800 тыс. за переход Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

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«Зенит» объявил о переходе 27-летнего Витселя в «Тяньцзинь» 3 января. По данным ТАСС, зарплата полузащитника в новой команде составит €25 млн в год, сумма трансфера — €7 млн плюс бонусы.