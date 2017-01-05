«Стандард» получил €800 тыс. за переход Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Бельгийский футбольный клуб «Стандард» получил €800 тыс. от перехода полузащитника Акселя Витселя из российского «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом сообщает портал Voetbal International.
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«Зенит» объявил о переходе 27-летнего Витселя в «Тяньцзинь» 3 января. По данным ТАСС, зарплата полузащитника в новой команде составит €25 млн в год, сумма трансфера — €7 млн плюс бонусы.
Витсель является воспитанником «Стандарда», за основную команду клуба играл с 2006 по 2011 год. Бельгиец выступал за «Зенит» с 2012 года, в составе российской команды он выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в составе сине-
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