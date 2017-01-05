Футболист «Тараза» может перебраться в Эмираты
Как стало известно Sports.kz, защитник из Таджикистана Давронжон Эргашев, выступавший в 2016 году за «Тараз», может продолжить игровую карьеру в одном из клубов Объединенных Арабских Эмиратов.
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28-летний игрок, действующий футболист национальной сборной своей страны, на родине выступал за «Худжанд», «Регар-ТадАЗ», «Истиклол», в Азербайджане защищал цвета «Габалы», а в Казахстане был футболистом «Жетысу» (2013, 2014 и 2015 годы) и «Тараза».
Всего в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана провел 72 матча, забив в них 2 мяча (в том числе в КПЛ-2016: 14−1).
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