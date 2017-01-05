Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28339683/
5 января 2017, 14:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Футболист «Тараза» может перебраться в Эмираты

Как стало известно Sports.kz, защитник из Таджикистана Давронжон Эргашев, выступавший в 2016 году за «Тараз», может продолжить игровую карьеру в одном из клубов Объединенных Арабских Эмиратов.

Как стало известно Sports.kz защитник из Таджикистана Давронжон Эргашев выступавший в 2016 году за <span class=error>Тараз</span> может продолжить игровую карьеру в одном из клубов Объединенных Арабских Эмиратов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

28-летний игрок, действующий футболист национальной сборной своей страны, на родине выступал за «Худжанд», «Регар-ТадАЗ», «Истиклол», в Азербайджане защищал цвета «Габалы», а в Казахстане был футболистом «Жетысу» (2013, 2014 и 2015 годы) и «Тараза».

Всего в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана провел 72 матча, забив в них 2 мяча (в том числе в КПЛ-2016: 14−1).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Экс-глава департамента судейства Белорусской федерации футбола осужден на пять лет

МИНСК, 5 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола (БФФ) Андрей Жуков получил пять лет лишения свободы за взятки и злоупотребление служебным положением. Такое решение в четверг вынес суд Центрального района Минска.
Еще 7 новостей  Все новости
05 января

«Головкин жаждет крови!». СМИ о бое с Джейкобсом

Экс-чемпион мира сравнил бой Головкин - Альварес с поединком Леонард - Хирнс

СМИ считают, что Джейкобс находится на два уровня ниже Головкина