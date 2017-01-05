Экс-глава департамента судейства Белорусской федерации футбола осужден на пять лет

По итогам рассмотрения уголовного дела суд согласился с государственным обвинителем, который запросил для бывшего главы департамента БФФ наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Жукову было предъявлено обвинение в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий.

В результате следственных мероприятий было установлено, что, находясь в должности директора департамента судейства и инспектирования БФФ, Жуков с октября 2014-го по июнь 2016 года за вознаграждение решал вопросы о назначении судей на матчи первой и высшей лиги футбольного чемпионата страны. Следствием было установлены факты неоднократного получения взяток, размер которых составлял каждый раз от 100 до 200 долларов США.