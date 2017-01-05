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5 января 2017, 14:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Галатасарай» заплатил Хамиту Алтынтопу € 825 тыс. за расторжение контракта

Полузащитник «Галатасарая» Хамит Алтынтоп покинул команду. Руководство турецкого клуба решило досрочно разорвать контракт с 34-летним футболистом. Информация появилась на официальной странице «Галаты» в «Твиттере».

За досрочное расторжение контракта Хамит Алтынтоп получил € 825 тыс. В «Галатасарае» полузащитник играл с 2012 года, куда перешёл из «Реала».

В нынешнем сезоне Хамит Алтынтоп принял участие в 4 матчах турецкой Суперлиги, каждый раз выходя на замену. На поле футболист провёл в общей сложности 49 минут.

Галатасарай
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