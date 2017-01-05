«Галатасарай» заплатил Хамиту Алтынтопу € 825 тыс. за расторжение контракта

За досрочное расторжение контракта Хамит Алтынтоп получил € 825 тыс. В «Галатасарае» полузащитник играл с 2012 года, куда перешёл из «Реала».



В нынешнем сезоне Хамит Алтынтоп принял участие в 4 матчах турецкой Суперлиги, каждый раз выходя на замену. На поле футболист провёл в общей сложности 49 минут.