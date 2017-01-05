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— Самат Смаков остается в «Ордабасы»?

— Ну, конечно, Смаков остается у нас.

— То есть новый контракт уже подписан?

— Конечно.

За «Ордабасы» Смаков выступает с 4 августа прошлого года и успел провести восемь матчей. На его счету три желтые и одна красная карточки.

Недавно в составе «Ордабасы» он провел первый предсезонный учебно-тренировочный сбор, который прошел в Шымкенте.

Ранее Смаков сообщал, что рассматривает предложения, поступающие от других клубов. По завершении сезона его активно сватали в футбольный клуб «Алтай» из Семея. Сам экс-капитан национальной сборной был бы рад вернуться в родной город.

Самат Смаков, так же как и Андрей Карпович, является воспитанником семипалатинского футбола. За сборную Казахстана Смаков провел 75 матчей. Его прощальный матч состоялся в Астане в октябре этого года. Вместе с ним сборная Казахстана сыграла вничью с командой Румынии 1:1.

37-летний Смаков дебютировал в сборной Казахстана в 2000 году. В 2011 году Смаков уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но спустя три года вернулся.