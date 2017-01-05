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5 января 2017, 13:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рыбка: Переход в «Карабюкспор» прежде всего новый вызов для меня

Украинский голкипер «Карабюкспора» Александр Рыбка прокомментировал переход в турецкий клуб из киевского «Динамо».

Украинский голкипер Карабюкспора Александр Рыбка прокомментировал переход в турецкий клуб из киевского Динамо. Увеличить
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Накануне руководство «Карабюка» официально представило Александра Рыбку и Евгения Селезнёва в качестве игроков команды.

«Это прежде всего новый вызов для меня, новый чемпионат, новая команда. Буду делать всё возможное, чтобы приносить клубу пользу. Надеюсь, что мы будем радовать болельщиков, а они будут приходить на трибуны и поддерживать нас», — цитирует Рыбку пресс-служба клуба.

Александр Рыбка и Евгений Селезнёв подписали с «Карабюкспором» контракты на 2,5 года.

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