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5 января 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Ниццы»: Трансфер Депая вне наших финансовых возможностей

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер прокомментировал новость о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

В прессе сообщалось, что «Ницца» может арендовать голландца.

«Мы следили за ним, как и многие клубы, но трансфер Депая находится вне наших финансовых возможностей. Его купили за определённую сумму и теперь хотят продать, чтобы покрыть расходы. Когда мы начинали следить за ним, ситуация была немного иной. “МЮ” хочет продать Депая, и мы не можем конкурировать в такой ситуации», — цитирует Ривьера RMC.

Мемфис Депай был куплен у ПСВ летом 2015 года за £ 28,9 млн. Контракт с «МЮ» действует до конца сезона-2018/19.

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