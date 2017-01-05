Президент «Ниццы»: Трансфер Депая вне наших финансовых возможностей

В прессе сообщалось, что «Ницца» может арендовать голландца.



«Мы следили за ним, как и многие клубы, но трансфер Депая находится вне наших финансовых возможностей. Его купили за определённую сумму и теперь хотят продать, чтобы покрыть расходы. Когда мы начинали следить за ним, ситуация была немного иной. “МЮ” хочет продать Депая, и мы не можем конкурировать в такой ситуации», — цитирует Ривьера RMC.



Мемфис Депай был куплен у ПСВ летом 2015 года за £ 28,9 млн. Контракт с «МЮ» действует до конца сезона-2018/19.