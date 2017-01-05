Президент «Лидса» Челлино продал 50% акций клуба

Как сообщает The Guardian, Челлино рассматривает вариант продажи и второй половины акций клуба.



В прошлом месяце итальянец был отстранён от руководства своим клубом, получив от FA дисквалификацию на полтора года за махинации, связанные с трансфером нападающего Росса Маккормака в «Фулхэм» в июле 2014 года.



Радриццани планирует выкупить у Челлино и оставшиеся 50% акций. Отмечается, что Челлино не против такого варианта, однако цену за вторую половину будет готов назвать летом, когда станет понятно, как сложился сезон для клуба в Чемпионшипе.