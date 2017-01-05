Тренером вратарей «Жетысу» будет Чекмезов

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Бывший голкипер алматинского СКИФа, карагандинского «Шахтера», «Кайрата», московского «Торпедо», сочинской «Жемчужины», самарских «Крыльев Советов», краснодарской «Кубани» и некоторых других российских клубов свою тренерскую деятельность в качестве наставника вратарей начал в 2004 году в «Таразе» и с тех пор работал в данной должности также в «Алма-Ате», «Востоке», «Кайрате», «Атырау», «Жетысу» и «Актобе».