«Шапекоэнсе» собирается пригласить в команду около 20 футболистов

Об этом сообщил исполнительный директор Руй Кошта. 29 ноября возле Медельина (Колумбия) произошло крушение самолёта, унёсшее жизни 71 человека. Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба.



«Мы арендовали нескольких футболистов. Это позволило добиться баланса между качеством, временем и бюджетом. Многие клубы стали нашими партнёрами. Мы просмотрели около 90 игроков, отсеяли до 50 и наконец составили список из 38 футболистов. Теперь у нас есть группа игроков, с которыми можно начинать предсезонную подготовку, но это число сократится», — цитирует Кошту Inside the Games.



Ранее президент «Шапекоэнсе» Плинио Давид де Нес сообщил, что были подписаны арендные соглашения с тремя футболистами — защитником Дугласом Гролли и хавбеками Надсоном и Росси.