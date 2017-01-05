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5 января 2017, 13:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шапекоэнсе» собирается пригласить в команду около 20 футболистов

Руководство «Шапекоэнсе» намерено пригласить около 20 футболистов, чтобы восстановить команду, большая часть которой погибла в результате авиакатастрофы.

Об этом сообщил исполнительный директор Руй Кошта. 29 ноября возле Медельина (Колумбия) произошло крушение самолёта, унёсшее жизни 71 человека. Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба.

«Мы арендовали нескольких футболистов. Это позволило добиться баланса между качеством, временем и бюджетом. Многие клубы стали нашими партнёрами. Мы просмотрели около 90 игроков, отсеяли до 50 и наконец составили список из 38 футболистов. Теперь у нас есть группа игроков, с которыми можно начинать предсезонную подготовку, но это число сократится», — цитирует Кошту Inside the Games.

Ранее президент «Шапекоэнсе» Плинио Давид де Нес сообщил, что были подписаны арендные соглашения с тремя футболистами — защитником Дугласом Гролли и хавбеками Надсоном и Росси.
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