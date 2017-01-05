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5 января 2017, 13:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Бакка останется в «Милане»

Нападающий Карлос Бакка не покинет «Милан» нынешней зимой.

В услугах 30-летнего футболиста были заинтересованы многие клубы, включая китайский «Бэйцзин», который предложил россонери € 30 млн, а самому игроку оклад в € 10 млн в год, но переход не состоится. Агент колумбийца Серхио Барила отметил, что нет никаких причин, по которым его клиент должен покинуть команду.

«В настоящее время нет никаких причин, по которым Бакка должен уйти из “Милана”. Карлос и его семья довольны жизнью в Италии, а клуб доволен его выступлением. Кроме того, он выиграл первый титул с россонери, так почему он должен паковать чемоданы в январе? Он хочет остаться», — цитирует агента Calciomercato.com

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Карлос Бакка принял участие в 14 матчах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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