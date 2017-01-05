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5 января 2017, 13:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» не согласен включать Модрича или Крооса в трансфер Дибалы из «Ювентуса»

Мадридский «Реал» не согласен отдавать «Ювентусу» в рамках сделки по трансферу аргентинского футболиста Пауло Дибалы за 77 миллионов фунтов Луку Модрича или Тони Крооса, сообщает Sun.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дибала согласился на переход в «Реал». Сообщается, что «Реал» предложил «Ювентусу» 77 миллионов фунтов и нападающего Альваро Морату, но в туринском клубе потребовали от мадридцев внести в сделку либо Луку Модрича, либо Тони Крооса. Подобное предложение туринского клуба было отвергнуто «Реалом».

Контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2020 года, а трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний форвард «Ювентуса» забил 4 мяча в 15 играх.

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