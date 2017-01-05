«Торино» выкупил права на Фальке у «Ромы»

Напомним, 27-летний Фальке выступал за «Торино» на правах аренды с июля 2016 года.



«Мы настолько рады тому, как Фальке вписался в нашу команду, что решили воспользоваться опцией о выкупе прав на него. Яго отличный футболист, он смог показать высокую результативность», — заявил президент «Торино» Урбано Каиро.



В нынешнем сезоне Фальке провёл 15 матчей в Серии А, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.