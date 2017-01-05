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5 января 2017, 13:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Торино» выкупил права на Фальке у «Ромы»

«Торино» выкупил у римской «Ромы» права на испанского нападающего Яго Фальке, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Напомним, 27-летний Фальке выступал за «Торино» на правах аренды с июля 2016 года.

«Мы настолько рады тому, как Фальке вписался в нашу команду, что решили воспользоваться опцией о выкупе прав на него. Яго отличный футболист, он смог показать высокую результативность», — заявил президент «Торино» Урбано Каиро.

В нынешнем сезоне Фальке провёл 15 матчей в Серии А, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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