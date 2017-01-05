Суботич может покинуть «Боруссию» Д и перейти в «Мидлсбро»

Согласно информации источника, в услугах сербского футболиста заинтересован не один европейский клуб. Повышенный интерес к Суботичу, в частности, проявляет «Мидлсбро». Кроме того, «Гамбург» также заинтересован в услугах этого игрока.



По итогам 16 туров чемпионата Германии Суботич не сыграл ни одной игры. У футболиста была травма ребра, и тренироваться он начал в ноябре 2016 года.



Контракт Суботича с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.