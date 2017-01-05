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5 января 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Суботич может покинуть «Боруссию» Д и перейти в «Мидлсбро»

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич думает о смене клубной прописки, передаёт Bild.

Согласно информации источника, в услугах сербского футболиста заинтересован не один европейский клуб. Повышенный интерес к Суботичу, в частности, проявляет «Мидлсбро». Кроме того, «Гамбург» также заинтересован в услугах этого игрока.

По итогам 16 туров чемпионата Германии Суботич не сыграл ни одной игры. У футболиста была травма ребра, и тренироваться он начал в ноябре 2016 года.

Контракт Суботича с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.

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