Суботич может покинуть «Боруссию» Д и перейти в «Мидлсбро»
Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич думает о смене клубной прописки, передаёт Bild.
Согласно информации источника, в услугах сербского футболиста заинтересован не один европейский клуб. Повышенный интерес к Суботичу, в частности, проявляет «Мидлсбро». Кроме того, «Гамбург» также заинтересован в услугах этого игрока.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Суботич не сыграл ни одной игры. У футболиста была травма ребра, и тренироваться он начал в ноябре 2016 года.
Контракт Суботича с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.
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