Хамес: Я остаюсь в «Реале»

Об этом сообщил сам футболист сборной Колумбии после первого матча 1/8 финала Кубка Испании между «сливочными» и «Севильей». «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:0, а сам Родригес отличился дублем.



«Все футболисты нашей команды хотят иметь игровую практику, и у всех бывают неудачные периоды. Но для меня сейчас начинается новый год. Я остаюсь в «Реале», — приводит слова Родригеса Marca.



По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 2 голевых передач.