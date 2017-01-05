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5 января 2017, 12:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хамес: Я остаюсь в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не намерен менять клубную прописку.

Об этом сообщил сам футболист сборной Колумбии после первого матча 1/8 финала Кубка Испании между «сливочными» и «Севильей». «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:0, а сам Родригес отличился дублем.

«Все футболисты нашей команды хотят иметь игровую практику, и у всех бывают неудачные периоды. Но для меня сейчас начинается новый год. Я остаюсь в «Реале», — приводит слова Родригеса Marca.

По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 2 голевых передач.

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