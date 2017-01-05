«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Астаны» Неманью Максимовича

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По информации издания, 21-летний футболист входит с сферу интересов туринского «Ювентуса». Чемпиону Италии нужен игрок центра поля, умеющий хорошо работать с мячом и связывающий линию защиты с атакой.

Под это описание подходит Максимович, обладающий также хорошими физическими данными и отменной техничкой. «Ювентус» переключился на кандидатуру футболиста «Астаны» после неудачи с игроком «Зенита» Акселем Витселем, который принял предложение от китайского клуба.

Отмечается, что сделка по Максимовичу может состояться уже в это зимнее трансферная окно. Ориентировочная трансферная стоимость составит три миллиона евро.

Однако «Ювентус» не единственный, как сообщают СМИ, итальянский клуб, заинтересованный в услугах Максимовича. За игроком следят «Милан», «Рома», «Торино», «Интер» и «Дженоа».

Контракт Максимовича с «Астаной» завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом. Сам игрок ранее признался, что хочет сменить команду этой зимой.

Также Максимовичем интересовались испанские «Севилья» и «Валенсия», английские «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», загребское «Динамо», московский «Спартак», швейцарский «Базель», немецкие «Нюрнберг», «Айнтрахт» и «Гамбург», французские «Олимпик Марсель», «Лион», «Нант» и «Монако».

Напомним, Максимович перешел в «Астану» в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году полузащитник дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с «молодежкой» он выигрывал чемпионат мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.