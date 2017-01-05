«Малага» арендовала нападающего сборной Венесуэлы

Арендное соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до конца сезона и включает опцию продления на следующий сезон, сообщает официальный сайт испанского клуба.



Пеньяранда уже играл в Испании, но в составе другой команды — «Гранады». Более того, в возрасте 18 лет и 195 дней он стал самым молодым иностранцем, оформившим дубль в Примере.



В составе сборной Венесуэлы Пеньяранда провёл 11 матчей, но отметиться забитыми мячами ему не удалось.