Пресс-атташе: «Шанхай СИПГ» не предлагал «Боруссии» € 150 млн за Обамейянга
Накануне издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что «Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» € 150 млн за нападающего
Пьера-Эмерика Обамейянга, однако в дортмундском клубе информацию не подтвердили, пишет DPA.
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«Клуб не получал соответствующего предложения. Мы не занимаемся гипотетическими вещами», — заявил
Состав «Шанхай СИПГ» недавно пополнил полузащитник «Челси» Оскар, сумма трансфера составила примерно € 60 млн. Главным тренером этой китайской команды является
Обамейянг в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах и забил 20 голов в составе «Боруссии».
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