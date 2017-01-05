Пресс-атташе: «Шанхай СИПГ» не предлагал «Боруссии» € 150 млн за Обамейянга

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«Клуб не получал соответствующего предложения. Мы не занимаемся гипотетическими вещами», — заявил пресс-атташе «Боруссии» Саша Флигге.



Состав «Шанхай СИПГ» недавно пополнил полузащитник «Челси» Оскар, сумма трансфера составила примерно € 60 млн. Главным тренером этой китайской команды является экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.



Обамейянг в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах и забил 20 голов в составе «Боруссии».