Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28338045/
5 января 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пресс-атташе: «Шанхай СИПГ» не предлагал «Боруссии» € 150 млн за Обамейянга

Накануне издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что «Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» € 150 млн за нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга, однако в дортмундском клубе информацию не подтвердили, пишет DPA.

Накануне издание La Gazzetta dello Sport сообщило что Шанхай <span class=error>СИПГ</span> предложил <span class=error>Боруссии</span> € 150 млн за нападающего <nobr>Пьера-Эмерика</nobr> Обамейянга однако в дортмундском клубе информацию не подтвердили пишет DPA. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Клуб не получал соответствующего предложения. Мы не занимаемся гипотетическими вещами», — заявил пресс-атташе «Боруссии» Саша Флигге.

Состав «Шанхай СИПГ» недавно пополнил полузащитник «Челси» Оскар, сумма трансфера составила примерно € 60 млн. Главным тренером этой китайской команды является экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Обамейянг в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах и забил 20 голов в составе «Боруссии».

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: «Шанхай СИПГ» предложил рекордные €150 млн за футболиста «Боруссии» Обамеянга

СМИ: «Шанхай СИПГ» предложил рекордные €150 млн за футболиста «Боруссии» Обамеянга

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Китайский клуб «Шанхай СИПГ» предложил рекордные для мирового футбола €150 млн немецкой «Боруссии» (Дортмунд) за габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена