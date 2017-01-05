Абрамович отказался продавать Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 95 млн

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Новичок китайской Суперлиги предлагал за игрока £ 80 млн (примерно € 95 млн), но в переговоры по трансферу 28-летнего испанца вмешался президент лондонского клуба Роман Абрамович, который ответил отказом.



Также сообщается, что «Челси» предложит игроку новый контракт с увеличенной зарплатой. В текущем сезоне Коста забил 14 голов в 19 матчах АПЛ и отдал 5 результативных передач.