Алли: Хотелось остановить «Челси», как в прошлом сезоне они поступили с нами

Оба мяча 20-летний футболист забил головой.



«Для меня непривычно бить головой чаще, чем ногами, но сегодня я получал мяч реже, чем хотелось бы. Я чувствовал, что если и добьюсь своего, то только головой.



История противостояния “Челси” и “Тоттенхэма” тянется с прошлого сезона и мы хотели остановить их, как они в прошлый раз поступили с нами. Мы рады, что набрали очки и продолжаем держаться в лидирующей группе. Но “Тоттенхэм” не собирается расслабляться, нам всегда есть над чем работать», — сказал Алли в эфире BBC Sport.



В сезоне-2015/16 «Тоттенхэм» потерял шансы на чемпионство после ничьей с «Челси» (2:2) в 36-м туре. По итогам сезона «шпоры» заняли в АПЛ третье место.