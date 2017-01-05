«Реал» разгромил «Севилью» в первом матче 1/8 Кубка Испании по футболу
Мадридский «Реал» разгромил «Севилью» в первом матче 1/8 Кубка Испании по футболу.
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Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Авторами голов стали Хамес Родригес, отличившийся на 11-й и 44-й (с пенальти) минутах, и Рафаэль Варан, забивший мяч на 29-й минуте.
Ответный матч пройдет 12 января.
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