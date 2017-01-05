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5 января 2017, 12:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» разгромил «Севилью» в первом матче 1/8 Кубка Испании по футболу

Мадридский «Реал» разгромил «Севилью» в первом матче 1/8 Кубка Испании по футболу.

Мадридский Реал разгромил Севилью в первом матче 1/8 Кубка Испании по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Авторами голов стали Хамес Родригес, отличившийся на 11-й и 44-й (с пенальти) минутах, и Рафаэль Варан, забивший мяч на 29-й минуте.

Ответный матч пройдет 12 января.

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