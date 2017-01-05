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5 января 2017, 11:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Тоттенхэм» победил и прервал 13-матчевую выигрышную серию «Челси» в премьер-лиге

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Таким образом, «Челси» не смог повторить рекорд «Арсенала» по количеству выигранных встреч в премьер-лиге подряд, прервав 13-матчевую серию.

Встреча на домашней арене Тоттенхэма завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Делле Алли (45-я и 54-я минуты).

Победная серия «Челси» в чемпионате Англии остановилась на отметке в 13 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит другому лондонскому клубу «Арсеналу», который в 2002 году одержал 14 побед кряду.

В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, имея 49 очков после 20 игр. «Тоттенхэм» поднялся на третье место, набрав 42 очка. В следующем туре «Челси» 14 января в гостях сыграет против «Лестера», в тот же день «Тоттенхэм» на своем поле примет «Вест Бромвич».

4.01.2017 23:00 Зрители 31491 основной раунд: 20-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 2:0 Челси
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Антонио Конте
Голы
45+1′ Деле Алли (К. Эриксен) 20
54′ Деле Алли (К. Эриксен) 20
Составы
Юго Ллорис 1
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Эрик Дайер 15
Кайл Уокер 2
87′ Дэнни Роуз 3
40′ Виктор Ваньяма 12
Кристиан Эриксен 23
74′ Мусса Дембеле 19
Харри Уинкс 29
45+2′ 86′ Деле Алли 20
Мусса Сиссоко 17
90′ Харри Кейн 10
Сон Хын Мин 7
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл 38′
28 Сесар Аспиликуэта
30 Морейра Маринью Давид Луиз
21 Неманья Матич
19 Диегу Коста
11 Родригес Педро 18′
10 Эден Азар
15 Виктор Мозес 85′
23 Миши Батшуайи
3 Маркос Алонсо 65′
22 Виллиан
7 Н`Голо Канте 79′
4 Сеск Фабрегас
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 2
1 Угловые 6
9 Фолы 8
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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