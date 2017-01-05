«Тоттенхэм» победил и прервал 13-матчевую выигрышную серию «Челси» в премьер-лиге
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Таким образом, «Челси» не смог повторить рекорд «Арсенала» по количеству выигранных встреч в
премьер-лиге подряд, прервав 13-матчевую серию.
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В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Делле Алли (45-я и 54-я минуты).
Победная серия «Челси» в чемпионате Англии остановилась на отметке в 13 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит другому лондонскому клубу «Арсеналу», который в 2002 году одержал 14 побед кряду.
В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, имея 49 очков после 20 игр. «Тоттенхэм» поднялся на третье место, набрав 42 очка. В следующем туре «Челси» 14 января в гостях сыграет против «Лестера», в тот же день «Тоттенхэм» на своем поле примет «Вест Бромвич».
|4.01.2017 23:00
|Зрители 31491
|основной раунд: 20-й тур
|White Hart Lane
|Тоттенхэм Хотспур
|2:0
|Челси
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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