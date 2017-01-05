«Тоттенхэм» победил и прервал 13-матчевую выигрышную серию «Челси» в премьер-лиге

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В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Делле Алли (45-я и 54-я минуты).

Победная серия «Челси» в чемпионате Англии остановилась на отметке в 13 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит другому лондонскому клубу «Арсеналу», который в 2002 году одержал 14 побед кряду.

В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, имея 49 очков после 20 игр. «Тоттенхэм» поднялся на третье место, набрав 42 очка. В следующем туре «Челси» 14 января в гостях сыграет против «Лестера», в тот же день «Тоттенхэм» на своем поле примет «Вест Бромвич».