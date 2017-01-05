«Уотфорд» хочет арендовать Хонду

Клуб, который возглавляет итальянский специалист Вальтер Маццарри, намерен взять 30-летнего японца в аренду до конца сезона. Ранее сообщалось об интересе к бывшему футболисту ЦСКА со стороны клубов MLS и чемпионата Китая, однако сам Хонда хочет остаться в Европе, чтобы не потерять место в сборной.

В текущем сезоне Хонда провел пять неполных матчей в чемпионате Италии.