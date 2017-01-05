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5 января 2017, 11:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Уотфорд» хочет арендовать Хонду

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в «Уотфорде», сообщает Football Italia.

Клуб, который возглавляет итальянский специалист Вальтер Маццарри, намерен взять 30-летнего японца в аренду до конца сезона. Ранее сообщалось об интересе к бывшему футболисту ЦСКА со стороны клубов MLS и чемпионата Китая, однако сам Хонда хочет остаться в Европе, чтобы не потерять место в сборной.

В текущем сезоне Хонда провел пять неполных матчей в чемпионате Италии.

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Нападающий «Милана» Карлос Бакка отказался от предложения китайского клуба, чтобы остаться в Италии. «Бэйцзин Гоань» предлагал 30-летнему колумбийцу зарплату в 10 миллионов евро в год, а сам трансфер мог обойтись в 30 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Италии Бакка провел 14 матчей, в которых забил 6 мячей.
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