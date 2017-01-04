Бакка отказался от зарплаты в 10 миллионов евро в год ради «Милана»

— Да, некоторые китайские клубы заинтересованы в Карлосе, — цитирует calciomercato агента игрока Серхио Барилу. — Он счастлив в «Милане», хочет остаться здесь. Он переходил в этот клуб, чтобы побеждать. И после завоевания Суперкубка Италии у него мотивация куда сильнее.