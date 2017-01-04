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4 января 2017, 21:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Владелец «Маккаби» уволил Арвеладзе

Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Шота Арвеладзе был уволен сегодня по причине неудачных результатов команды в национальном чемпионате и не выходе клуба в стадию 1/16 финала Лиги Европы. Отметим, что «Маккаби» был соперником «Зенита» в групповом турнире Лиги Европы.

Главный тренер <span class=error>Маккаби</span> <nobr>Тель-Авив</nobr> <span class=error>Шота</span> Арвеладзе был уволен сегодня по причине неудачных результатов команды в чемпионате и не выходе клуба в стадию 1/16 финала Лиги Европы. Увеличить
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Грузинский специалист был уволен по прямому указанию владельца клуба канадского миллиардера Митчела Голдхара и вопреки мнению спортивного директора Йорди Кройфа. Среди возможных кандидатов на пост главного тренера упоминается испанский специалист Пако Айестаран, который в 2016 году работал с «Валенсией». В сезоне 2014/15 Айестаран тренировал «Маккаби», выиграв все возможные домашние титулы — чемпионат Израиля, кубок страны и кубок Тото.

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