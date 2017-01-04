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4 января 2017, 21:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

FIFPro рекомендовала футболистам воздержаться от переходов в сербские клубы

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с официальным заявлением, в котором порекомендовала футболистам отказаться от переходов в клубы из чемпионатов Сербии.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с официальным заявлением в котором порекомендовала футболистам отказаться от переходов в клубы из чемпионатов Сербии. Увеличить
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«FIFPro советует профессиональным футболистам не подписывать контракты с клубами из Сербии в зимнее трансферное окно в связи с ухудшением условий труда в этой стране. Наше недавнее исследование за 2016 год показало, что 68% игроков не получают зарплату вовремя, а на 89% футболистов было оказано давление во время трансферов. Сербская футбольная ассоциация уволила ключевых судей, которые решали споры между командами и игроками, уменьшив тем самым шансы футболистов на справедливое решение. Ассоциация увеличила пошлины для игроков, которые желают открыть дисциплинарное дело против клубов, а также распорядилась, чтобы все старые дела были пересмотрены по новым правилам», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

«Это вопиющие нарушение фундаментальных прав профессиональных футболистов в Сербии, которые теперь вынуждены работать в беззаконной среде», — сообщил генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.
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